Ледеки улучшила рекорд Фелпса по победам на чемпионатах мира по водным видам спорта

Американская пловчиха завоевала 16-ю золотую медаль на индивидуальных дистанциях

ТАСС, 29 июля. Американская пловчиха Кэти Ледеки улучшила рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей, завоеванных на индивидуальных дистанциях на чемпионатах мира по водным видам спорта.

В финальном заплыве на чемпионате мира в японской Фукуоке на дистанции 800 м вольным стилем Ледеки одержала победу с результатом 8 минут 08,87 секунды. Второе место заняла китаянка Ли Бинцзе (8.13,31), третьей стала австралийка Ариарне Титмус (8.13,59).

Эта победа стала для Ледеки 16-й в личных соревнованиях на чемпионатах мира, по этому показателю она обошла Фелпса (15), завершившего карьеру в 2016 году.

Ледеки 26 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой, на ее счету также три серебряные медали Игр. Всего американская пловчиха одержала 21 победу на чемпионатах мира и является единственной женщиной, которой удалось добиться подобного результата.