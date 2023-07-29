Карполь: молодежь должна знать великую историю российского волейбола

По мнению олимпийского чемпиона, важно, чтобы отечественная школа волейбола снова была на первом месте в мире

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Великую историю российского и советского волейбола должны помнить все последующие поколения. Об этом ТАСС заявил Герой Труда РФ, олимпийский чемпион Николай Карполь.

"Это большой день для нашего волейбола, - сказал Карполь. - Но важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю, основоположников волейбола в нашей стране. Важно также выйти на первое место по победам и достижениям, мы не можем быть лишь "одними из лидеров".

"Что касается моего вклада, то наша команда создала свой стиль, свою модель игры, мы добились значительных успехов. Сейчас важно, чтобы наша школа снова была на первом месте во всем мире", - добавил собеседник агентства.

28 июля в России отметили столетие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.

Карполю 85 лет. В качестве тренера он сумел дважды выиграть Олимпийские игры, один раз - чемпионат мира, семь раз - чемпионат Европы.