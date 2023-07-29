"Гавр" внес российского футболиста Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции

В первом туре чемпионата Франции "Гавр" 13 августа на выезде сыграет с "Монпелье"

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футбольный клуб "Гавр" внес российского полузащитника Далера Кузяева в заявку на чемпионат Франции. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе "Гавра".

12 июля Кузяев подписал двухлетний контракт с "Гавром". 21 июля россиянин впервые сыграл за "Гавр" в товарищеском матче против ПСЖ.

"Гавр" добавил Далера Кузяева в заявку команды на чемпионат Франции", - сообщили в пресс-службе.

Кузяеву 30 лет, с лета 2017 года он выступал за "Зенит", контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

В первом туре чемпионата Франции "Гавр" 13 августа на выезде сыграет с "Монпелье". Чемпионат страны начнется 11 августа матчем "Ницца" - "Лилль".