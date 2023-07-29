Свищев назвал опасным прецедентом решение МОК в отношении украинской фехтовальщицы Харлан

Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира, что является нарушением регламента

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан без отбора на Олимпийские игры является опасным прецедентом. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Президент МОК Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.

"Это абсолютно постыдные решения международной федерации и МОК, - сказал Свищев. - Она нарушила правила, была дисквалифицирована абсолютно по делу. А потом, видимо, посыпались звонки с угрозами федерации, которая испугалась и откатила ситуацию назад. МОК же и вовсе решил быть "чистеньким" и без отбора допустить на Олимпийские игры".

"Это опасный прецедент, потому что тут ставят спортсменов в неравные условия. Интересно, как быть тем, кто реально не может поучаствовать в отборе из-за более сложных проблем, чем нарушение правил? Те же спортсмены из африканских стран, к примеру", - сказал парламентарий.

Харлан изначально была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после победы в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане, однако после призыва МОК "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание. Протест россиянки, которая выступала на соревнованиях в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии турнира.

FIE после инцидента с участием Харлан решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединков.