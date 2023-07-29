Футболист "Динамо" Тюкавин отметил голевую передачу Захаряна в матче с "Крыльями Советов"

29 июля "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3 в матче РПЛ

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян отдал идеальный пас в эпизоде с голом Константина Тюкавина в ворота самарских "Крыльев Советов". Такое мнение журналистам высказал Тюкавин.

29 июля "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3 в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин забил на 30-й минуте.

"Почему "Динамо" упустило победу? "Крыльям" нужно было отыгрываться, они проигрывали 1:3, пошли вперед, мы чуть подсели, - сказал Тюкавин. - Мой гол получился хорошим, забежал за спину защитникам, Захарян идеальный пас отдал, оставалось только реализовать".

"Упустили победу из-за своей ошибки? Много ошибок бывает в матче, так что ничего страшного. Делаем выводы, в следующем матче нужно побеждать, победы придут", - добавил Тюкавин.

В следующем туре "Динамо" 6 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".