Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри, третьим - француз Пьер Гасли

ТАСС, 29 июля. Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем спринтерской гонки на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бельгии.

Второе место занял австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул француз Пьер Гасли из "Альпин".

Начало спринтерской гонки было отложено на час из-за ливня. Число кругов было сокращено с 15 до 11.

Днем ранее Ферстаппен одержал победу в квалификации к основной гонке Гран-при Бельгии, которая пройдет в воскресенье. Нидерландец начнет заезд с шестой позиции из-за замены коробки передач. Начало Гран-при Бельгии запланировано на 16:00 мск.

Очки в зачете пилотов получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является немец Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов здесь выигрывали британец Льюис Хэмилтон (4), Ферстаппен (2), по одному разу побеждали австралиец Даниэль Риккьярдо и монегаск Шарль Леклер.