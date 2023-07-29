Свищев назвал шантажом запрет украинским шахматистам на рукопожатия с россиянами

Ранее в субботу Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Запрет украинским шахматистам жать руку россиянам во время Кубка мира является шантажом, подобные ситуации могут привести к бардаку в мировом спорте. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Теперь все национальные украинские федерации будут заниматься подобными вещами, - сказал Свищев. - Но по факту это шантаж, который приведет к бардаку в мировом спорте. Мы видим, что произошло с [саблисткой Ольгой] Харлан, которой непонятно за что досрочно предоставили допуск на Олимпийские игры. То же самое будет и с другими, а МОК им всем потакает".

Ранее в субботу Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, в том числе на ближайшем Кубке мира.