В "Салавате Юлаеве" рассказали о положительной динамике в лечении хоккеиста Амирова

23 февраля 2022 года стало известно, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга

ТАСС, 29 июля. Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Родион Амиров продолжает лечение, в его состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

10 мая стало известно, что Амиров подписал новое арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым", контракт с игроком рассчитан на один сезон. 23 февраля 2022 года пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга.

"Он продолжает лечение, есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел", - сказал Баширов.

"Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем", - добавил он.

15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. В апреле 2022 года Амиров прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым".

Амирову 21 год, он является воспитанником "Салавата Юлаева" и был выбран "Торонто" на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под 15-м номером. Он также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров является серебряным призером юниорского (до 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.