Фестиваль в честь столетия российского волейбола прошел в городах страны

28 июля отметили столетие российского волейбола, в этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фестиваль "От Камчатки до Калининграда" в честь столетия российского волейбола прошел в субботу.

Первым праздничный фестиваль пришел на Камчатку, где организаторы провели турнир на пляже с черным вулканическим песком. В нем принял участие олимпийский чемпион Александр Соколов.

Фестиваль уникален тем, что во многих городах присутствовали звезды российского волейбола, ставшие амбассадорами праздника. На Сахалине в мероприятиях принял участие олимпийский чемпион Тарас Хтей, в Хабаровске - олимпийский чемпион Юрий Бережко, а в Североморске - олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

В Казани и Калининграде гостями торжественных мероприятий стали игроки "Зенита" и "Динамо - Ак Барса", а также волейболистки "Локомотива". Кубок России по пляжному волейболу прошел в Санкт-Петербурге, где также можно было увидеть звезд прошлого и настоящего.

В столице России прошли волейбольные встречи в Музее Москвы, а Североморск принял матчи прямо в порту в присутствии кораблей. На берегу острова Сахалин за волейбольными баталиями могли наблюдать рыбаки. А в Салехарде сетка площадки была натянута на линии, определяющей границы полярного круга.

28 июля в России отметили столетие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.