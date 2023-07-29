В "Салавате Юлаеве" заявили, что нацелены на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне

В прошедшем сезоне "Салават Юлаев" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступил владивостокскому "Адмиралу"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Руководство уфимского хоккейного клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" нацелено на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24, такая задача поставлена перед игроками команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

"Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом. Да, в [московском] ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий КХЛ, но и из-за сложной ситуации на рынке: многие решения, которые принимают руководители при формировании команды, оказываются ошибочными - это дает шанс другим завоевать Кубок Гагарина", - сказал Баширов.

В прошедшем сезоне "Салават Юлаев" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уступил владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2-4 в серии. Единственный раз уфимская команда выигрывала Кубок Гагарина в 2011 году.