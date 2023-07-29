Чесноков считает, что WTA должна наказать организаторов турнира в Праге

Россиянку Анастасию Павлюченкову не пустили на турнир в Праге

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) должна лишить рейтинговых очков турнир в Праге за недопуск россиян. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

29 июля россиянка Анастасия Павлюченкова сообщила о том, что ее не пустили на турнир в Праге.

"Ужасно, что такое происходит. Я не политик и не глава WTA, не управляю ситуацией, но, на мой взгляд, WTA должна наказывать организаторов турнира, лишать рейтинговых очков и выплачивать компенсации тем, кто не смог попасть на него из-за решения организаторов. Тогда это безобразие прекратится", - сказал Чесноков.

28 июля новостной портал seznam.cz сообщил, не разглашая имени, что российской теннисистке было отказано во въезде в Чехию для участия в турнире в Праге. Позднее в WTA заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250 и пройдет с 31 июля по 6 августа. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составит $259,3 тыс.