"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче второго тура чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в Ростове-на-Дону.

У "Зенита" отличился Матео Кассьерра (43), в составе "Ростова" гол забил Николай Комличенко (90+3, с пенальти). Ранее в субботу стало известно, что Международная федерация футбола сняла с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков, клуб смог заявить защитников Илью Ваханию и Евгения Чернова, а также полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева, Кирилла Столбова и Данилу Сухомлинова. Последним был зарегистрирован полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби.

На 17-й минуте в составе "Зенита" дебютировал сербский защитник Страхиня Эракович, заменивший получившего травму Дмитрия Чистякова. О переходе Эраковича в "Зенит" было объявлено 23 июля, ранее игрок выступал за сербскую "Црвену Звезду". Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. После финального свистка красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" не проигрывает "Ростову" в очных встречах с 19 мая 2019 года, тогда петербуржцы уступили в гостях со счетом 0:1 в рамках РПЛ. После этого команды встречались девять раз, в шести играх сильнее оказывался "Зенит", трижды была зафиксирована ничья.

В другом матче игрового дня екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с клубом "Пари Нижний Новгород" (0:0).

В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".