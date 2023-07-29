"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче второго тура чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в Ростове-на-Дону.
У "Зенита" отличился Матео Кассьерра (43), в составе "Ростова" гол забил Николай Комличенко (90+3, с пенальти). Ранее в субботу стало известно, что Международная федерация футбола сняла с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков, клуб смог заявить защитников Илью Ваханию и Евгения Чернова, а также полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева, Кирилла Столбова и Данилу Сухомлинова. Последним был зарегистрирован полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби.
На 17-й минуте в составе "Зенита" дебютировал сербский защитник Страхиня Эракович, заменивший получившего травму Дмитрия Чистякова. О переходе Эраковича в "Зенит" было объявлено 23 июля, ранее игрок выступал за сербскую "Црвену Звезду". Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. После финального свистка красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
"Зенит" не проигрывает "Ростову" в очных встречах с 19 мая 2019 года, тогда петербуржцы уступили в гостях со счетом 0:1 в рамках РПЛ. После этого команды встречались девять раз, в шести играх сильнее оказывался "Зенит", трижды была зафиксирована ничья.
В другом матче игрового дня екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с клубом "Пари Нижний Новгород" (0:0).
В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
2
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
3
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
4
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
5
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
1
2
6
"Сочи"
1
1
0
0
3
2
0
2
7
"Спартак"
1
1
0
0
3
3
2
1
8
"Локомотив"
1
0
1
0
1
2
2
0
9
"Рубин"
1
0
1
0
1
2
2
0
10
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
11
"Пари НН"
2
0
1
1
1
0
2
-2
12
"Оренбург"
1
0
0
1
0
2
3
-1
13
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Ахмат"
1
0
0
1
0
1
2
-1
15
"Факел"
1
0
0
1
0
1
2
-1
16
"Балтика"
1
0
0
1
0
0
2
-2