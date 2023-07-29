Колосков считает, что в матче "Ростов" - "Зенит" было много сумбура

29 июля "Ростов" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1 в матче второго тура РПЛ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Матч второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и петербургским "Зенитом" получился напряженным, но в игре команд было много сумбура. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

29 июля "Ростов" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1.

"Первый тайм "Зенит" очень прилично играл, выглядел хорошо, инициативой владел, во втором тайме "Ростов" уже смял, по сути, игра была в одни ворота, - сказал Колосков. - Мне кажется, что получилась нормальная игра, с хорошим движением, большим количеством единоборств. Другое дело, что много сумбура пока, но это можно списать на открытие сезона. Продуманных комбинаций было слишком мало, контроль мяча был не очень надежным. Но очень напряженный и хороший матч, я бы сказал, что ничья - закономерный исход".

"Пока бессмысленно говорить о перспективах, пока что видны фрагменты какой-то осмысленной игры, два тура только прошло. Я уже говорил, что доминирования "Зенита" в этом году не будет. Наиболее конкурентоспособные команды - "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар". Они будут фаворитами в борьбе за призовые места. Что касается "Ростова", то в прошлом году команда была одним из лидеров чемпионата, в этом году только прибавит с учетом приобретений".

В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".