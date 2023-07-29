Семшов считает, что "Зениту" будет тяжело конкурировать в РПЛ без замены Малкому и Венделу

Ранее "Зенит" покинул Малком, который перешел в саудовский "Аль-Хиляль", руководство петербургского клуба также разрешило Венделу искать новую команду

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболистам петербургского "Зенита" будет тяжело бороться за победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) без замены бразильским игрокам Малкому и Венделу. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

29 июля "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче второго тура РПЛ. Ранее "Зенит" покинул Малком, который перешел в саудовский "Аль-Хиляль". Руководство сине-бело-голубых разрешило Венделу искать новый клуб.

"Зенит" не то чтобы показал неготовность к сезону, а просто лишний раз мы видим, что после ухода хороших бразильцев, которые играли основную роль, все будет зависеть от усиления. Если его не будет, то команде будет очень тяжело конкурировать и бороться за первое место, - сказал Семшов. - Мы видим, что есть проблемы, нехватка игроков, которые могут решить матч в одиночку, как Малком и Вендел".

Семшов назвал результат закономерным. "В целом, ничья является закономерным результатом, "Ростов" не заслуживал поражения, как и "Зенит" не заслуживал победы. Но благодаря высокому индивидуальному мастерству Матео Кассьерры "Зенит" повел, безусловно, команда старалась удержать победный счет. Все могло закончиться так, что "Зенит" победил бы", - добавил он.

"Ростов" очень не хотел проигрывать, добился этого 11-метрового, который по неосторожности заработал Андрей Мостовой, все-таки в таких ситуациях нужно очень сосредоточенно играть в концовке. Счет 1:1 закономерен. Хотя не так много было голевых моментов у ворот двух команд, но напряжение было. "Ростов" старался контролировать мяч, "Зенит" тоже квалифицированная и хорошая команда, в которой оставшиеся бразильцы наряду с нашими игроками могут что-то придумать", - сказал Семшов.

В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".