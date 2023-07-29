Федерация фехтования Украины потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

ТАСС, 29 июля. Федерация фехтования Украины (ФФУ) направила требование Международной федерации фехтования (FIE) лишить россиянку Анну Смирнову нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба ФФУ.
"ФФУ обратилась в FIE с требованием исключить Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за ее несоответствия этому статусу и из числа участников турнира под эгидой FIE. Активность Анны Смирновой в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была. Мы настаиваем на том, чтобы исполком FIE пересмотрел процесс выдачи нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным", - говорится в заявлении ФФУ.
Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия со Смирновой после победы в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане, однако после призыва Международного олимпийского комитета "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" FIE отменила наказание. Протест россиянки, которая выступала на соревнованиях в нейтральном статусе, был отклонен сразу, и Смирнова не была допущена к следующей стадии турнира.
FIE после инцидента с участием Харлан решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединков.