Карпин рассказал, что его не долго упрашивали сняться в превью к матчу "Ростов" - "Зенит"

Перед игрой "Ростов" опубликовал видео-превью в стиле сериала "Бандитский Петербург"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина не долго упрашивали принять участие в съемках превью к матчу второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом Карпин рассказал журналистам.

29 июля "Ростов" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Перед игрой "Ростов" опубликовал видео-превью в стиле сериала "Бандитский Петербург".

"Не долго меня упрашивали, чтобы сняться в ролике, тем более у нас уже был такой опыт, - сказал Карпин. - Много чего было, другое дело, что в связи с другими проблемами, скажем так, с заявкой, которые были решены прямо перед игрой с "Зенитом", было не очень удобно. Сделали так, чтобы не мешало, но пришлось отвлекать меня и игроков на съемки. Так как не первый раз знакомы, быстренько засняли и пошли тренироваться".

В следующем туре "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".