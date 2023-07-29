29 июля, 20:24
Футбол в России

Тренер "Зенита" Семак объяснил, почему был удален после игры РПЛ с "Ростовом"

Тренер был наказан за обращение к главному арбитру матча с вопросом по игровому моменту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак был удален после матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" за обращение к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку с вопросом по игровому моменту. Об этом Семак рассказал журналистам.

29 июля "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. Хозяева сравняли счет с пенальти в компенсированное время после фола футболиста "Зенита" Андрея Мостового в своей штрафной, 11-метровый реализовал Николай Комличенко. Семак был удален после финального свистка.

"Много борьбы сегодня было, единоборств, длинных передач, но, к большому сожалению, из-за своей обидной ошибки в самой концовке упустили победу. Что поделать, такие игры тоже бывают, - сказал Семак. - Что произошло после матча? Да, я получил красную карточку. Подошел к арбитру, спросил, видел ли он момент с ударом шипами в ногу Клаудиньо. Он показал красную карточку, сказал, что я не имею права к нему подходить. Ну, буду знать".

В первом тайме из-за травмы был заменен защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков. "У Чистякова спина, пока конкретно, что было, не могу сказать, после обследования посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного", - отметил Семак.

В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо". 

Теги:
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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