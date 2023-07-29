Карпин поблагодарил Алаева за помощь со снятием запрета ФИФА с "Ростова"

ФИФА запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста, 29 июля запрет был снят

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сразу включился в ситуацию с запретом на регистрацию новичков футбольному клубу "Ростов" и помог с ее решением. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в "Ростов" в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года. 29 июля запрет на регистрацию новичков был снят, "Ростов" заявил новичков команды перед игрой Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (1:1).

"Если говорить о Александре Александровиче Алаеве, то он включился в эту проблему давно, не после того, как я об этом заявил. Он помогал все это время, за что ему большое спасибо. Не совсем знаю, как это происходило, но слава богу, сегодня часа в три сказали, что мы будем заявлять новичков", - сказал Карпин.

Также Карпин прокомментировал итог матча против "Зенита", заявив, что "Ростов" мог сыграть лучше. "Я считаю, что "Ростов" вообще не максимум показал сегодня, хорошо, но точно не максимум. Много чего не хватало, решения неправильные принимали, технического брака неожиданно много было в простых передачах, много ошибались, причем футболисты, которые этого не делали. С чем это связано - будем разбираться, но могли сыграть лучше", - отметил Карпин.