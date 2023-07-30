Кубок мира по шахматам стартует в Баку

Турнир завершится 24 августа

ТАСС, 30 июля. Первые партии Кубка мира по шахматам состоятся в воскресенье. Соревнования пройдут в Баку.

Международная шахматная федерация (FIDE) проводит турнир с 2005 года. Соревнования являются частью отбора на матч за мировую шахматную корону. Шахматисты, занявшие первые три места, получат право сыграть на турнире претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

При этом на Кубке мира сыграют те, кто уже отобрался на турнир претендентов. У мужчин это россиянин Ян Непомнящий, проигравший в матче за звание чемпиона мира. Также велика вероятность попадания на турнир действующего лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена. У женщин на турнир претенденток отобрались россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина, также на Кубке мира сыграет чемпионка мира китаянка Цзюй Веньцзюнь.

"Ян уже отобрался на турнир претендентов, а Магнус занимает первое место в рейтинге, так что, если он захочет, то будет там играть, и с этой точки зрения логика отбора на претендентский турнир несколько нарушается. Я помню, как два года назад Магнус, которому не надо было отбираться на матч за звание чемпиона мира, обыграл нашего бойца Андрея Есипенко, так сложилась сетка. Но Кубок мира - это отдельный феерический турнир, не приглашать таких звезд тоже нельзя, за это приходится в какой-то степени расплачиваться", - сказал в беседе с ТАСС международный гроссмейстер Сергей Шипов, ранее тренировавший Непомнящего.

Турнир будет проходить по нокаут-системе. В каждом раунде соперники сыграют за два дня по одной партии с классическим контролем времени и сменой цвета фигур. Если будет зафиксирована ничья, на третий день противостояния шахматисты уйдут на тай-брейк в быстрые шахматы, а затем - в блиц, если понадобится.

"Минималистичный турнир"

В соревнованиях примут участие 206 мужчин и 103 женщины, титул будут защищать поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представительница Швейцарии Александра Костенюк, до 2023 года выступавшая за Россию. У мужчин из топ-20 мирового рейтинга турнир пропустят Дин Лижэнь, француз Алиреза Фируджа, россиянин Сергей Карякин, отказавшийся играть без флага страны, представитель США Левон Аронян, ранее выступавший за Армению, 15-й чемпион мира Вишваннатан Аннанд из Индии, который редко играет на турнирах, а также румын Рихард Раппорт. У женщин не выступят первый номер рейтинга FIDE китаянки Хоу Ифань, которая практически не играет в международных турнирах, и Лей Тинцзе, участвовавшая в последнем матче за мировую шахматную корону. У мужчин и женщин также не выступят представители Армении.

Россия будет представлена восемью шахматистами: кроме Непомнящего на Кубке мира сыграют трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов, победитель Кубка мира 2011 года Петр Свидлер, Есипенко, Никита Витюгов, Давид Паравян и Арсений Нестеров. У женщин сыграют бронзовый призер чемпионата мира по блицу 2022 года Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Алина Бивол, Ольга Баделько. Также на турнире выступят бывшие представители России: чемпион Европы Алексей Сарана и Александр Предке, перешедшие в сборную Сербии, и Владимир Федосеев, который будет представлять Словению.

"Это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного, но будет за кого поболеть, в кого вложить душу. Конечно, Карлсен фаворит, хотя он никогда не выигрывал этот турнир, его всегда считают главным претендентом на победу, возможно, с пятого раза ему удастся победить. В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Александру Горячкину, буду за нее болеть. Думаю, обязательно будут сенсации, так как в нокаут-турнирах сильнейшие никогда легко не проходят весь путь", - сказал Шипов.

Также своими ожиданиями с ТАСС поделился вице-президент Федерации шахмат России(ФШР) Сергей Смагин. "Я думаю, наши фавориты Александр Грищук и Ян Непомнящий могут далеко пройти, даже выиграть турнир. Очень много будет "мистеров Икс" из Индии и Китая, которые могут нечасто выступать, но очень сильно играют. Интересно будет посмотреть на Карлсена. Думаю, это будет непредсказуемый турнир", - сказал Смагин.

"Я больше надеюсь на девочек. У нас очень сильные шахматисты, но наши девушки больше приспособлены к нокаут-системе. Главными фаворитами у женщин будут китаянки, но наши тоже могут пройти кого угодно", - добавил собеседник агентства.

"Политический форум"

Кроме того, что в столицу Азербайджана не приедут армянские шахматисты, напряженности добавят возможные встречи между российскими и украинскими спортсменами. Многие представители Украины отказываются пожимать руку спортсменам из России и Белоруссии, иногда доходит до скандалов. 27 июля украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства по фехтованию, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону, после чего развернулась и покинула спортивную площадку.

29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами и белорусами, а также от совместных фотографий с ними. По мнению Шипова, таким образом руководство Украины "собирается превратить Кубок мира в политический форум", целью которого является осуждение России.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев призвал не обращать внимания на эти рекомендации. "Реагировать на это не надо, рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после - это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит. Комментировать этот бред даже не хочется", - сказал собеседник агентства.

Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил газете "Спорт-экспресс", что в организации не ожидают инцидентов в связи с рекомендациями украинским спортсменам. "Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир прежде всего как спортсмены, с уважением как к FIDE, так и к принимающей стороне - Федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу. Поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов", - сказал он.

Кубок мира завершится 24 августа.