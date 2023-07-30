Матчами с участием "Локомотива" и ЦСКА продолжится второй тур чемпионата России по футболу

В воскресенье состоятся игры "Рубин" - "Оренбург", "Факел" - "Локомотив", "Краснодар" - "Сочи" и "Ахмат" - ЦСКА

ТАСС, 30 июля. Программа второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Рубин" - "Оренбург", "Факел" - "Локомотив", "Краснодар" - "Сочи" и "Ахмат" - ЦСКА.

В первом матче дня казанский "Рубин" дома сыграет против "Оренбурга", встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" и начнется в 15:00 мск. В первом туре казанская команда на выезде сыграла вничью с московским "Локомотивом" (2:2), "Оренбург" в гостях уступил столичному "Спартаку" (2:3). 26 июля "Рубин" в первом туре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России уступил на выезде "Ростову" (0:1), оренбуржцы в тот же день дома проиграли ЦСКА (0:6). В прошлом сезоне "Рубин" выступал в Мелбет - Первой лиге, благодаря победе в турнире команда вышла напрямую в РПЛ. "Оренбург" занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона.

В Казани впервые пройдет матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

"Локомотив" на выезде встретится с воронежским "Факелом", встреча начнется в 17:30 мск. В первом туре "Факел" на выезде уступил "Ростову" (1:2). В Кубке России "Локомотив" на своем поле выиграл у екатеринбургского "Урала" (2:1), "Факел" дома проиграл "Сочи" (1:3). В прошлом сезоне "Локомотив" занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Факел" расположился на 14-й позиции. Воронежцы обыграли красноярский "Енисей" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ (2:0, 1:0). В прошлом сезоне "Локомотив" и "Факел" обменялись домашними победами, железнодорожники оказались сильнее со счетом 1:0, воронежцы выиграли 2:0.

Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, что ждет победы от команды в матче с "Факелом". "В принципе, набрали хороший ход, должны по игре побеждать "Факел", - сказал Сенников. - "Локомотив" выглядит сильнее "Факела"? "Локомотив" играл дома, а "Факел" - в гостях. Поэтому сложно сейчас судить, будет другое поле, болельщики, это тоже может влиять. "Факел" два раза проиграл, они захотят взять первые очки в домашнем матче, "Локомотиву" будет тяжелее".

ЦСКА попробует реабилитироваться

Также в воскресенье серебряный призер прошлого сезона РПЛ и обладатель Кубка России ЦСКА на выезде сыграет против грозненского "Ахмата", встреча начнется в 20:00 мск. В первом туре армейский клуб на выезде уступил "Уралу" со счетом 1:2, "Ахмат" на своем поле с таким же счетом проиграл самарским "Крыльям Советов". В Кубке России красно-синие на выезде разгромили "Оренбург" (6:0), грозненская команда в гостях проиграла петербургскому "Зениту" (0:2). В прошлом сезоне "Ахмат" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Две прошлые игры между командами завершились в пользу ЦСКА (3:1, 4:2).

Также в 20:00 мск "Краснодар" дома сыграет с "Сочи". В прошлом сезоне "Краснодар" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошел до финала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти (1:1, 5:6). "Сочи" расположился на 10-й позиции. В первом туре "Краснодар" на выезде победил "Динамо" (3:1), "Сочи" на своем поле обыграл калининградскую "Балтику" (2:0). В Кубке России "Краснодар" дома уступил "Спартаку" (1:2), "Сочи" на выезде обыграл "Факел" (3:1). В матчах прошлого сезона сильнее оказался "Краснодар" (2:0, 2:1).

Программа второго тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Крыльями Советов" (3:3), "Урал" и "Пари Нижний Новгород" поделили очки в Екатеринбурге (0:0), а "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" (1:1). Программу второго тура РПЛ завершит матч между "Спартаком" и "Балтикой" 31 июля.