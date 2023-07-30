Олимпийский чемпион Угуев победил на пятом турнире Лиги Поддубного

Соревнования прошли во Владикавказе

ТАСС, 30 июля. Обладатель золотой медали Олимпиады в Токио по вольной борьбе россиянин Заур Угуев победил представителя Армении Арсена Арутюняна в поединке в весовой категории до 57 кг пятого профессионального международного турнира Лиги Поддубного. Соревнования прошли во Владикавказе.

Также в соревнованиях по вольной борьбе победы одержали россияне Давид Хугаты (до 55 кг), Сослан Тундуев (до 46 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Владислав Валиев (до 92 кг), Джамболат Кизинов (до 65 кг, студенты), венгр Мурад Курамагомедов (до 74 кг), представитель Северной Македонии Магомедгаджи Нуров (до 97 кг). В соревнованиях по греко-римской борьбе победили армянин Геворг Гарибян (до 60 кг), представитель Болгарии Айк Мнацаканян (до 77 кг), турок Али Ченгиз, россиянин Милад Алирзаев (оба - до 87 кг), серб Михаил Каджая (до 97 кг). В женской борьбе лучшими стали Алина Касабиева (до 62 кг), Ханум Велиева (до 68 кг).

Угуеву 28 лет, на его счету также две победы на чемпионатах мира и золото Кубка мира.

29 марта 2022 года Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании Лиги Поддубного. Первые два турнира прошли в Москве (19-20 мая и 13-16 декабря), третий - в Бишкеке (20 декабря), четвертый - в Алма-Ате (26 апреля).