"Много сумбура". "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Петербургская команда сыграла вничью со счетом 1:1, упустив победу в добавленное ко второму тайму время

ТАСС, 30 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в центральном матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Главными событиями встречи стали пенальти в ворота сине-бело-голубых в концовке второго тайма и удаление главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Перед началом встречи стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков. Благодаря этому клуб смог заявить защитников Илью Ваханию и Евгения Чернова, а также полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Мохаммада Мохеби. Ионов и Чернов вышли в стартовом составе "Ростова". ФИФА запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в "Ростов" в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

Изначально матч не баловал обилием голевых моментов. Первым забил "Зенит" - на 43-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра в штрафной смог обыграть защитника Максима Осипенко и пробить в дальний угол. Для Кассьерры этот гол стал третьим в текущем сезоне РПЛ, в прошлом розыгрыше турнира в 26 играх он отличился только два раза. "Ростов" смог сравнять счет в концовке игры - в добавленное время полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой сбил в своей штрафной защитника "Ростова" Евгения Чернова, после чего в ворота гостей был назначен пенальти. 11-метровый реализовал нападающий ростовчан Николай Комличенко.

После финального свистка главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал красную карточку Семаку. Сам тренер после игры рассказал о причинах удаления. "Да, я получил красную карточку. Подошел к арбитру, спросил, видел ли он момент с ударом шипами в ногу Клаудиньо. Он показал красную карточку, сказал, что я не имею права к нему подходить. Ну, буду знать", - сказал Семак журналистам.

В первом тайме из-за травмы был заменен защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, вместо него на поле вышел сербский защитник Страхиня Эракович, для которого эта встреча стада дебютной в составе петербуржцев. О переходе Эраковича в "Зенит" было объявлено 23 июля, ранее игрок выступал за сербскую "Црвену Звезду". Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

"Ростов" не показал максимум

Семак отметил обилие борьбы во время матча. "Много борьбы сегодня было, единоборств, длинных передач, но, к большому сожалению, из-за своей обидной ошибки в самой концовке упустили победу. Что поделать, такие игры тоже бывают, - отметил Семак. - У Чистякова спина, пока конкретно, что было, не могу сказать, после обследования посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что команда не показала максимум в игре с "Зенитом". "Я считаю, что "Ростов" вообще не максимум показал сегодня, хорошо, но точно не максимум, - сказал Карпин журналистам. - Много чего не хватало, решения неправильные принимали, технического брака неожиданно много было в простых передачах, много ошибались, причем футболисты, которые этого не делали. С чем это связано - будем разбираться, но могли сыграть лучше".

Также он поблагодарил главу РПЛ Александра Алаева за помощь в ситуации с ФИФА. "Если говорить о Александре Александровиче Алаеве, то он включился в эту проблему давно, не после того, как я об этом заявил. Он помогал все это время, за что ему большое спасибо. Не совсем знаю, как это происходило, но слава богу, сегодня часа в три сказали, что мы будем заявлять новичков", - отметил Карпин.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил сумбурный характер игры. "Первый тайм "Зенит" очень прилично играл, выглядел хорошо, инициативой владел, во втором тайме "Ростов" уже смял, по сути, игра была в одни ворота, - сказал Колосков ТАСС. - Мне кажется, что получилась нормальная игра, с хорошим движением, большим количеством единоборств. Другое дело, что много сумбура пока, но это можно списать на открытие сезона. Продуманных комбинаций было слишком мало, контроль мяча был не очень надежным. Но очень напряженный и хороший матч, я бы сказал, что ничья - закономерный исход".

Бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов считает, что команде будет тяжело бороться за чемпионство, если не будут найдены замены ушедшему нападающему Малкому и собирающемуся покинуть клуб полузащитнику Венделу. "Зенит" не то чтобы показал неготовность к сезону, а просто лишний раз мы видим, что после ухода хороших бразильцев, которые играли основную роль, все будет зависеть от усиления. Если его не будет, то команде будет очень тяжело конкурировать и бороться за первое место, - сказал Семшов ТАСС. - Мы видим, что есть проблемы, нехватка игроков, которые могут решить матч в одиночку, как Малком и Вендел".

"Зенит" не проигрывает "Ростову" в очных встречах с 19 мая 2019 года, тогда петербуржцы уступили в гостях со счетом 0:1 в рамках РПЛ. После этого команды встречались девять раз, в шести играх сильнее оказывался "Зенит", трижды была зафиксирована ничья. В следующем туре "Зенит" 6 августа дома сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 5 августа на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".

"Динамо" снова потеряло очки

В другом матче дня московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Фернандо Констанца (35-я минута), Гленн Бейл (74), Бенхамин Гарре (90+1, с пенальти). У бело-голубых отличились Арсен Захарян (8), Константин Тюкавин (30), Федор Смолов (39). "Динамо" не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре "Динамо" со счетом 1:3 дома уступило "Краснодару", в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время - 1:1) проиграли клубу "Пари Нижний Новгород". В следующем туре "Динамо" 6 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" днем ранее примут "Ростов".

Тюкавин отметил голевую передачу Захаряна при забитом мяче. "Почему "Динамо" упустило победу? "Крыльям" нужно было отыгрываться, они проигрывали 1:3, пошли вперед, мы чуть подсели, - сказал Тюкавин журналистам. - Мой гол получился хорошим, забежал за спину защитникам, Захарян идеальный пас отдал, оставалось только реализовать. Упустили победу из-за своей ошибки? Много ошибок бывает в матче, так что ничего страшного. Делаем выводы, в следующем матче нужно побеждать, победы придут".

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков рассказал, почему в первом тайме у команды не получилась игра. "Почему нельзя играть с первых минут так, как во втором тайме? Так можно и спросить команду соперника, почему можно играть так здорово первый тайм, а потом так. Наверное, психология, где-то настрой, физическое состояние, все это вместе, - сказал Горшков журналистам. - Легкие голы пропускаем? Будем разбираться и исправлять. Много пропускаем в начале сезона, но много создаем впереди, подкорректируем. Надеюсь, что моменты не будут от нас уходить".

Также в субботу екатеринбургский "Урал" дома сыграл вничью с "Пари НН" со счетом 0:0. В следующем туре "Урал" на выезде встретится с "Оренбургом" 5 августа, "Пари НН" днем ранее в гостях сыграет с "Краснодаром".

Программа второго тура РПЛ продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Рубин" - "Оренбург", "Факел" - "Локомотив", "Краснодар" - "Сочи" и "Ахмат" - ЦСКА. 31 июля московский "Спартак" на своем поле примет калининградскую "Балтику".