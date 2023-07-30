Американский боксер Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира

Спортсмен победил соотечественника Эррола Спенса нокаутом в 9-м раунде

ТАСС, 30 июля. Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Эррола Спенса нокаутом в 9-м раунде.

Кроуфорд объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевав пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежавшие Спенсу. Кроуфорд в седьмой раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года.

Кроуфорд стал первым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. В 2017 году он добился этого в весе до 63,5 кг. По три пояса чемпиона мира по престижным версиям завоевывал американец Эвандер Холифилд в весовой категории до 90,71 кг и в супертяжелом весе.

Всего Кроуфорд становился чемпионом мира в трех весовых категориях. 35-летний американец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 40 побед (31 нокаутом). Он продлил серию досрочных побед до 11 поединков.

33-летний Спенс не сумел в седьмой раз защитить пояс IBF, которым владел с 2017 года, в третий раз - титул WBC, который завоевал в 2019 году, и впервые - звание чемпиона по версии WBA (с 2022 года). Спенс потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 28 победах (22 нокаутом).

Абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе в настоящее время также являются американцы Девин Хэйни (до 61,23 кг) и Джермелл Чарло (до 69,9 кг), мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).