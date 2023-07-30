Тренер "Зенита" Семак рассказал про ситуацию с футболистом Венделом

Ранее наставник петербуржцев сообщил, что руководство клуба разрешило бразильскому полузащитнику искать новую команду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Вендел является игроком петербургского футбольного клуба "Зенит", до конца трансферного окна сложно сказать, останется ли он в команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Останется ли в "Зените" Вендел? Посмотрим. На сегодняшний день Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Посмотрим. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть", - сказал Семак.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых сообщил журналистам, что руководство "Зенита" разрешило Венделу искать новый клуб. По информации журналиста Вене Касагранде, Вендел отказался возвращаться в Санкт-Петербург без объяснения причин. Однако 25 июля футболист прибыл в Санкт-Петербург.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".