Гимнасты Белявский, Далалоян и Нагорный продолжают готовиться к Кубку России в Сочи

Турнир пройдет с 30 августа по 3 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян приняли участие в контрольной тренировке, они продолжают готовиться к Кубку России в Сочи. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Все у нас нормально, все готовятся к Кубку России, уровень готовности у спортсменов разный, - сказала Родионенко. - В середине недели была контрольная тренировка, которая получилась очень сложной. Нашим олимпийским чемпионам Давиду Белявскому, Никите Нагорному и Артуру Далалояну пришлось очень тяжело. Но ничего, у них еще есть время до старта".

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.