40 белорусских спортсменов заявились на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске

Соревнования пройдут в Челябинске с 3 по 6 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сорок спортсменов из Белоруссии планируют принять участие в открытом чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

В список, представленный БФЛА во Всероссийскую федерацию легкой атлетики, вошли Виталий Парахонько (бег на 110 метров с барьерами), Эльвира Граборенко, Светлана Парахонько и Руслана Романовская (все - бег на 100 метров с барьерами), Алина Лучшева, Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Екатерина Беланович и Александра Хильманович (все - эстафета 4х400 м), Янина Луценко (бег на 100 и 200 м), Михаил Михновский (бег на 400 м), Олег Томашевич, Алена Дубицкая и Елена Трус (все - толкание ядра), Анастасия Мирончик-Иванова, Ольга Макеева, Никита Лопатенко и Артем Гурин (все - прыжки в длину), Алексей Котковец и Татьяна Холодович (все - метание копья), Владислав Пучко и Виктор Трус (оба - метание диска), Юрий Васильченко, Александр Шиманович и Елена Соболева (все - метание молота), Никита Коляда и Анастасия Горошко (все - спортивная ходьба на 10 000 м), Виолетта Скворцова (тройной прыжок и прыжки в длину), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Карина Демидик (прыжки в высоту), Ирина Жук и Матвей Волков (все - прыжки с шестом), Илья Карнаухов и Артем Калачев (оба - бег на 1 500 м), Дмитрий Иваненко, Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова (все - бег на 3 000 м с препятствиями), Ян Слова и Ангелина Равич (все - бег на 800 м), Сергей Кравченя (бег на 10 000 м).

С 28 по 30 июля в Минске проходит открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике, на который заявились 20 российских спортсменов, включая призеров чемпионатов мира Данила Лысенко, Илью Иванюка (оба - прыжки в высоту) и Валерия Пронкина (метание молота).