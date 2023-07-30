Около шести тысяч любителей спорта вышли на старт московской велогонки La Strada

В программе велогонки дистанции на 80 и 40 км, также пройдет велофестиваль с дистанцией в 20 км

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около шести тысяч любителей спорта принимают участие в велогонке и велофестивале La Strada, который проходит в последнее воскресенье июля в Москве. Об этом сообщил журналистам перед стартом гонки на 80 км один из организаторов мероприятия, руководитель спортивных проектов "Лиги героев" Назарий Коломиец.

"Сегодня "Лига героев" проводит в Москве в очередной раз велогонку La Strada, - сказал Коломиец. - Около шести тысяч участников выйдут на старт, примерно одна тысяча - приезжие из других регионов России. У нас уже есть велокоманды, которые путешествуют на все гонки нашего проекта и участвуют в мероприятиях в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. В этом году мы сделаем еще одну партнерскую велогонку La Strada в Оренбурге в середине августа".

"В программе велогонки две дистанции на 80 и 40 километров, участники стартуют в Крылатском, затем проедут по центральным улицам и набережным Москвы, а потом вернутся обратно в Крылатское, где на финише получат медали", - добавил Коломиец.

Первыми в 9:00 стартовали участники гонки на 80 км, часом позже началась гонка на дистанции в два раза короче. В 13:00 стартует велофестиваль с дистанцией в 20 км.

"В этом году у нас появился новый формат - велофестиваль, его участники также стартуют рядом с Гребным каналом, но финишируют в районе Лужников. Мы очень много внимания уделили безопасности участников, 12 машин скорой помощи будут обслуживать гонщиков на дистанции, также задействовано около 350 волонтеров, маршалов, судей и другого персонала. Также мы организовали обширную фан-зону. В зонах старта и финиша размещены пункты питания, где есть вода, бананы, поэтому голод и жажда никому не грозят", - заметил Коломиец.

"На велофестиваль зарегистрировалось порядка трех тысяч участников, на 80 км заявились примерно тысяча спортсменов, на 40 км - две тысячи. Количество заявок на гонки 80 и 40 км увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Самому возрастному участнику около 60 лет, самому молодому - 14", - заключил представитель оргкомитета мероприятия.