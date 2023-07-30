Чесноков считает, что теннисистка Павлюченкова успеет набрать форму к US Open

В субботу спортсменка сообщила, что пропустит турнир в Праге из-за запрета чешских властей на въезд в страну атлетов из России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пропуск турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге не станет критичным для россиянки Анастасии Павлюченковой, она сможет набрать рейтинговые очки и в хорошей форме подойти к US Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я думаю, что для Анастасии ничего страшного нет в том, что она не сыграет этот турнир. Она хорошо играла на Roland Garros, достаточно далеко там прошла (до четвертьфинала - прим. ТАСС). Я думаю, у нее есть достаточно времени перед US Open, чтобы набрать форму и очки рейтинга", - сказал Чесноков.

28 июля новостной портал seznam.cz сообщил, не разглашая имени, что российской теннисистке было отказано во въезде в Чехию для участия в турнире в Праге. Позднее в WTA заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию. 29 июля Павлюченкова подтвердила, что пропустит турнир в Праге.

Павлюченковой 32 года, она занимает 98-е место в рейтинге WTA. Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250 и пройдет с 31 июля по 6 августа. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составит $259,3 тыс.