Футболист "Зенита" Круговой считает, что команда вновь может выиграть РПЛ

По мнению полузащитника петербургского клуба, команда для победы должна продолжать выполнять требования главного тренера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" при должной работе и выполнении требований главного тренера выиграют Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Зенита" Данил Круговой.

"Я считаю, что "Зенит" сам себе конкурент, - сказал Круговой. - И если мы будем при должной работе тренироваться и выполнять требования, которые дает нам главный тренер, то мы также останемся на первом месте".

Футболист отметил, что в матче пятого тура РПЛ со "Спартаком" 20 августа клуб имеет все шансы на победу, несмотря на усиление соперника. "Спартак" укрепился, поэтому посмотрим, - отметил Круговой. - Главный тренер подготовит нас и расскажет про новых и старых игроков. Думаю, все будет хорошо".

В прошлом сезоне "Зенит" в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. 29 июля петербургская команда на выезде сыграла вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче второго тура РПЛ. В следующем туре "Зенит" на своем поле примет московское "Динамо" 6 августа.