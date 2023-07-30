Футболист Глебов оценил выбор команды Катара в качестве соперника сборной России

Товарищеский матч между российскими и катарскими футболистами пройдет 12 сентября в Дохе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Сборная Катара по футболу является неплохим соперником для команды России по товарищескому матчу. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что сборные России и Катара проведут товарищеский матч 12 сентября в Дохе.

"Во-первых, мне еще нужно попасть на этот сбор национальной команды. Во-вторых, если попаду, то будет приятно поехать, - сказал Глебов. - Я думаю, что задачей будет играть в наш футбол, который пропагандирует [главный тренер сборной России и "Ростова"] Валерий Георгиевич Карпин. То есть играть через короткий пас. Я не видел команду Катара, но если ее выбрали, значит, неплохая команда".

Сборная Катара является действующим обладателем Кубка Азии, команда выиграла титул в 2019 году. В 2021 году катарские футболисты вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором принимали участие по приглашению. В 2022 году сборная Катара впервые сыграла в финальной части чемпионата мира по футболу.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).