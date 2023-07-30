Чесноков считает, что теннисисту Хачанову не стоит форсировать восстановление

В июне россиянин снялся с турнира в Уимблдоне из-за стрессового перелома

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обладает достаточным количеством очков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, поэтому ему не стоит форсировать восстановление после травмы. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Хачанов пропустил Уимблдон из-за стрессового перелома. 27 июля он снялся с турнира в Мексике, а через два дня впервые опубликовал видео в социальных сетях с тренировки на корте.

"Трудно сказать, в каком состоянии сейчас находится Карен, потому что проводить тренировки на корте - это одно, а играть матч - совершенно другое. Он правильно сделал, что снялся с турнира в Мексике, я вспоминаю себя, мне там было очень тяжело, и порой я играл там отвратительно. Мне кажется, Карену не стоит торопиться и форсировать восстановление, он хорошо играл на турнирах Большого шлема в этом году, дошел до полуфинала в Австралии и четвертьфинала во Франции, у него есть хороший запас очков рейтинга", - сказал Чесноков.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытых чемпионатах США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.