30 июля, 10:13
Шахматные турниры

Смагин считает, что в России найдется замена сменившим гражданством шахматистам

На Кубке мира, который пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа, выступят четыре спортсмена, ранее представлявшие на соревнованиях Россию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Большинству шахматистов, сменивших российское гражданство, в стране найдется замена. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Четыре шахматиста, ранее выступавшие за Россию, сыграют на нем под флагами других стран. Чемпион Европы Алексей Сарана и Александр Предке выступят за Сербию, Владимир Федосеев будет представлять Словению, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк - Швейцарию.

"Я понимаю, почему происходят те или иные переходы, большинство из них связаны с бытовыми вещами. Без проблем это никогда не происходит, не думаю, что это пройдет без последствий и для них. Если говорить о тех, кто будет играть на Кубке мира, то я думаю, что больших успехов они не добьются на турнире, но на таких соревнованиях все может быть", - сказал Смагин.

"Если говорить о картине в целом, проблема переходов действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять, но что касается остальных, то их уход никак не скажется, их заменят другие, а на воспитание новых игроков экстра-класса потребуется время. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся", - добавил собеседник агентства. 

Теги:
Шахматные турниры
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