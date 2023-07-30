30 июля, 11:20
Летние олимпийские виды спорта

Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом

EPA-EFE/ KIYOSHI OTA
Рута Мейлутите
© EPA-EFE/ KIYOSHI OTA

Пловчиха показала результат 29,16 секунды

ТАСС, 30 июля. Литовка Рута Мейлутите выиграла чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке на дистанции 50 метров брассом.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29,16 секунды. Она превзошла достижение итальянки Бенедетты Пилато, которое было установлено в мае 2021 года, - 29,30 секунды. Мейлутите повторила результат Пилато в субботу в полуфинальном заплыве.

Мейлутите 26 лет, она стала четырехкратной чемпионкой мира. Ранее на дистанции 50 метров брассом она выиграла мировое первенство 2022 году, она также выиграла чемпионат мира на дистанции 100 метров брассом (2013, 2023).

  

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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