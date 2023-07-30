Гребцы из ДНР и ЛНР примут участие в Кубке братьев Агеевых в Москве

Соревнования пройдут с 2 по 6 августа на территории Гребного канала

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гребцы из ДНР и ЛНР примут участие в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко (AAACUP) в Москве. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 2 по 6 августа на территории Гребного канала.

"В Кубке братьев Агеевых примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Белоруссии, которая выступит основным, молодежным и юниорским составом, а также гребцы из Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики", - рассказали ТАСС в оргкомитете. Общий призовой фонд AAACUP составит 10 миллионов рублей.

"Для гребного сообщества Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко - действительно большое, значимое соревнование. Участие в кубке всегда по желанию, мы только приветствуем это. Лидеры сборной России примут участие, как и в прошлые годы. Дистанции в этом году короткие, поэтому в первую очередь турнир подходит нашим спринтерам. AAACUP год от года привлекает все больше зрителей и становится все более ярким и зрелищным", - рассказал главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ, трехкратный олимпийский призер Александр Костоглод.

В рамках кубка пройдет "Заезд дружбы" на лодках "Дракон" с участием призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира. На звездный заезд заявлены Влада Чигирева, Майя Гурбанбердиева (обе - синхронное плавание), Дарья Трубникова (художественная гимнастика), Эмина Малагич (шорт-трек), Сергей Федоровцев (академическая гребля), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Наталья Вихлянцева (теннис), Александр Панжинский (лыжные гонки). Также приглашены гроссмейстер Сергей Карякин, двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Иван Барбашев.