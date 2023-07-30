"Рубин" и "Оренбург" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс - Арене".
В составе "Рубина" гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута). У "Оренбурга" отличился Матиас Перес (81).
"Оренбург" набрал первое очко в нынешнем сезоне чемпионата России, в первом туре проиграв в гостях "Спартаку" (2:3). "Рубин" во второй раз подряд сыграл вничью, в первом туре казанцы на выезде поделили очки с "Локомотивом" (2:2).
В Казани впервые прошел матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.
В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак" 5 августа, "Оренбург" в этот же день на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом".
1
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
2
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
3
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
4
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
5
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
1
2
6
"Сочи"
1
1
0
0
3
2
0
2
7
"Спартак"
1
1
0
0
3
3
2
1
8
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
9
"Локомотив"
1
0
1
0
1
2
2
0
10
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
11
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
12
"Пари НН"
2
0
1
1
1
0
2
-2
13
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
1
2
-1
15
"Факел"
1
0
0
1
0
1
2
-1
16
"Балтика"
1
0
0
1
0
0
2
-2