30 июля, 14:01
Футбол в России

"Рубин" и "Оренбург" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающие "Рубина" Джоэль Фамейе и Мирлинд Даку
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Казанцы во второй раз подряд сыграли вничью в нынешнем сезоне РПЛ, оренбуржцы набрали первое очко

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс - Арене".

В составе "Рубина" гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута). У "Оренбурга" отличился Матиас Перес (81).

"Оренбург" набрал первое очко в нынешнем сезоне чемпионата России, в первом туре проиграв в гостях "Спартаку" (2:3). "Рубин" во второй раз подряд сыграл вничью, в первом туре казанцы на выезде поделили очки с "Локомотивом" (2:2).

В Казани впервые прошел матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак" 5 августа, "Оренбург" в этот же день на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

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1

0

4

3

1

2

2

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

3

"Ростов"

2

1

1

0

4

3

2

1

4

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

5

"Краснодар"

1

1

0

0

3

3

1

2

6

"Сочи"

1

1

0

0

3

2

0

2

7

"Спартак"

1

1

0

0

3

3

2

1

8

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

9

"Локомотив"

1

0

1

0

1

2

2

0

10

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

11

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

12

"Пари НН"

2

0

1

1

1

0

2

-2

13

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

14

"Ахмат"

1

0

0

1

0

1

2

-1

15

"Факел"

1

0

0

1

0

1

2

-1

16

"Балтика"

1

0

0

1

0

0

2

-2

  

Теги:
Российский футбол
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