В Казани прошел первый матч РПЛ с использованием карты болельщика

"Рубин" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в воскресенье матчем между казанским "Рубином" и "Оренбургом". Встреча прошла на "Ак Барс - Арене", на которой впервые состоялась игра чемпионата России с использованием карты болельщика.

В прошлом сезоне "Рубин" выступал в Мелбет - Первой лиге, где для прохода на стадион не нужна карта болельщика. Казанская команда стала победителем первенства первого дивизиона и напрямую вышла в РПЛ. Президент лиги Александр Алаев ранее сообщал журналистам, что уверен в готовности казанского стадиона к первому матчу с картой болельщика. 25 июля министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что стадион "Ак Барс - Арена" прошел все тестовые мероприятия и полностью готов к работе с картой болельщика.

22 июня стало известно, что "Рубин" на все домашние матчи будет продавать билеты стоимостью от 50 рублей, включая игры с московскими клубами. Перед началом матча против "Оренбурга" гостей "Ак Барс - Арены" ждала довольно обширная развлекательная программа. После входа на стадион болельщики могли сфотографироваться с аниматорами, которые были в костюмах золотых ангелов, а также с талисманом команды драконом. Далее всем поклонникам предлагалось нанести грим - от эмблемы "Рубина" до флага Татарстана. В Казани во время матча температура превышала 25 градусов тепла. Болельщикам предлагались специальные купоны на бесплатные мороженое и напиток.

Также для болельщиков устроили небольшой концерт местной группы, которая исполнила хиты нынешнего времени. На территории стадиона можно было сыграть в разные виды футбола - мини-футбол и панну (соревнования проходят на круглой площадке, для победы нужно забить больше голов или прокинуть мяч между ног сопернику).

Помощь с картой болельщика

Перед стадионом рядом с кассами находился центр помощи болельщикам. В шатре каждый желающий мог оформить карту болельщика, чтобы затем купить билет. В день игры помощью воспользовались порядка 200 человек. Затем можно было пройти к турникетам, где необходимо приложить QR-код.

Болельщик Альфис рассказал, что при проходе на стадион у него не было трудностей. "Оформление карты болельщика у меня заняло два дня, потому что я делал через паспорт, - отметил он. - Сейчас уже можно оформить с помощью загранпаспорта без посещения МФЦ, а я посещал МФЦ. А так, нормально все, с особыми сложностями не столкнулся. Сегодня спокойно прошли на матч, предъявили QR-код, который выдается после посещения МФЦ в личном кабинете, его прикладываешь к сканеру на турникете, проходишь".

Находящаяся рядом с ним болельщица "Рубина" рассказала, что у нее оформление карты заняло одну минуту, так как она делала ее через загранпаспорт. "Скачала приложение. В принципе, ничего сложного", - отметила она.

Болельщик "Оренбурга" Ерлан рассказал, что проблем с оформлением карты болельщика у него не возникло. "Оформлял карту болельщика через Госуслуги, быстро, удобно, - сказал он. - Потом поехал в МФЦ подтверждать личность, но это было весной. Первая игра "Оренбурга" с картой была со "Спартаком", с тех пор на домашние матчи все езжу. В Казани первый выезд, до этого был на чемпионате мира. Проход был легким, доступным, быстрым, без очередей".

В России на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года использовались паспорта болельщика. На "Ак Барс - Арене" прошли четыре матча Кубка конфедераций и шесть игр мирового первенства.

Игра между "Рубином" и "Оренбургом" завершилась со счетом 1:1. В составе казанской команды гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута), у "Оренбурга" отличился Матиас Перес (81). В следующем туре "Рубин" дома сыграет с московским "Спартаком" 5 августа, "Оренбург" в тот же день примет на своем поле екатеринбургский "Урал".

О карте болельщика

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года персонифицированных карт для посещения соревнований. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о таком порядке доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов РПЛ. С 26 мая вступило постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, об упрощенном получении карты болельщика. Дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры смогут получить карту болельщика, необходимую для посещения матчей РПЛ, по упрощенной системе. 20 июля в Минцифры РФ сообщили, что карту болельщика оформили более 1 млн человек.