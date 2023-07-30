Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на Кубке России

Второе место заняла Алина Змушко из Белоруссии, третье - россиянка Яна Шакирова

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Евгения Чикунова одержала победу в заплыве на дистанции 200 м брассом в финале Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Чикунова показала результат 2 минуты 19,71 секунды. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Змушко (2.24,76), тройку лучших замкнула Яна Шакирова (2.27,16).

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете. Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Финал Кубка России в Казани завершится 30 июля.