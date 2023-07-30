Теннисистка Корнеева пропустит US Open из-за проблем с визой

Спортсменка рассказала, что она не успела оформить документ

ТАСС, 30 июля. Россиянка Алина Корнеева не выступит на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), так как ей не успели вовремя оформить визу. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Корнеева победила на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Португалии.

"Я не сыграю на US Open. Я должна была получить визу в июне, сейчас слишком поздно. Но все в порядке, это не последний US Open для меня", - сказала спортсменка.

US Open пройдет с 28 августа до 10 сентября.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 326-е место. Ранее Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.