16-летняя теннисистка Корнеева заявила, что продолжит тренироваться в Москве

По словам спортсменки, она не планирует готовиться к международным соревнованиям за рубежом, как это делают некоторые российские теннисисты

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Алина Корнеева планирует продолжать готовиться к международным турнирам в Москве, несмотря на сложности с перелетами. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Корнеева победила на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Португалии. После турнира журналисты спросили россиянку, не планирует ли она готовиться к международным соревнованиям за рубежом, как это делают некоторые российские теннисисты.

"Конечно, сейчас тяжело летать из Москвы в другие страны, но мы стараемся прилетать за месяц на турниры, а затем возвращаемся в Москву. Я пробовала тренироваться в академии Рафаэля Надаля, но мы, я и мой тренер, предпочитаем оставаться дома", - сказала Корнеева.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 326-е место. Ранее Корнеева выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.