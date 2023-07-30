Аргентинец Вера надеется, что сыграет за сборную России после получения гражданства

Вера и еще один футболист "Оренбурга" аргентинец Брайан Мансилья намерены получить российское гражданство

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера надеется, что сможет сыграть за сборную России после получения гражданства РФ. Об этом он рассказал журналистам.

24 июля спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал ТАСС, что Вера и его одноклубник аргентинец Брайан Мансилья намерены получить российское гражданство.

"Мне предложили получить российское гражданство, я согласился, мне кажется, это будет неплохо для моего будущего. Почему согласился? Во-первых, это надежда на то, что могу оказаться в сборной России, но туда предстоит долгий путь. Во-вторых, это вопрос налогов", - сказал Вера.

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав семь результативных передач.