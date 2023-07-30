В "Оренбурге" сообщили, что футболист Адамов скоро присоединится к команде

Арсен Адамов перейдет в "Оренбург" на правах аренды из "Зенита"

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Арсен Адамов в ближайшее время должен присоединиться к "Оренбургу" на правах аренды. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Новички в команде планируются, Арсен Адамов должен приехать в аренду из "Зенита", сейчас юристы занимаются переходом. Я думаю, что в ближайшие день-два присоединится к нам. Также на подходе еще один иностранный футболист, как визу оформит - приедет, страну пока не скажу", - рассказал Андреев.

Также Андреев прокомментировал ничью "Оренбурга" с казанским "Рубином" (1:1) в рамках второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Да, команда набрала первое очко, но, конечно, хотели выиграть, но что есть, то есть. Нужно время для адаптации [Иржи] Ярошика (главного тренера "Оренбурга" - прим. ТАСС), не бывает так, что пришел и сразу все получается. Думаю, что все будет хорошо", - добавил Андреев.

Адамову 23 года, он выступает за "Зенит" с 2022 года, в составе команды он дважды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. В прошлом сезоне игрок принял участие в 14 матчах и отдал 2 голевые передачи.