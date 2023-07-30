В "Оренбурге" рассказали, когда начнут оформление российского гражданства Вере и Мансилье

В клубе начнут работу, как только позволит график

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" начнет оформление гражданства России аргентинским игрокам Лукасу Вере и Брайану Мансилье, как только позволит график и стабилизируется режим. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

24 июля Андреев сообщил ТАСС, что Вера и Мансилья намерены получить российское гражданство. Вера рассказал журналистам, что благодаря гражданству в том числе надеется сыграть за сборную России.

"Гражданство Мансилье и Вере еще не начали оформлять, - сказал Андреев. - Пока не занимаемся, потому что игры идут. Сейчас стабилизируемся, на рельсы встанем. Думаю, что время появится, займемся этим вопросом".

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 7 результативных передач. Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив 5 мячей и отдав 7 результативных передач.