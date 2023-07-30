Футболисты "Локомотива" обыграли "Факел" в матче Российской премьер-лиги

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях со счетом 4:1 обыграл воронежский "Факел" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.
В составе победителей голы забили Артем Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60, 89), Сергей Пиняев (67). У "Факела" отличился Евгений Марков (33).
"Локомотив" одержал первую победу в нынешнем сезоне, в первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2. "Факел" потерпел второе поражение, в первом матче сезона команда в гостях уступила "Ростову" (1:2).
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 5 августа. "Факел" 6 августа в Калининграде сыграет с местной "Балтикой".
1
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
2
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
3
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
4
"Ростов"
2
1
1
0
4
3
2
1
5
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
6
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
1
2
7
"Сочи"
1
1
0
0
3
2
0
2
8
"Спартак"
1
1
0
0
3
3
2
1
9
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
10
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
11
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
12
"Пари НН"
2
0
1
1
1
0
2
-2
13
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
1
2
-1
15
"Балтика"
1
0
0
1
0
0
2
-2
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4