Футболисты "Локомотива" обыграли "Факел" в матче Российской премьер-лиги

Москвичи одержали первую победу в нынешнем сезоне

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях со счетом 4:1 обыграл воронежский "Факел" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

В составе победителей голы забили Артем Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60, 89), Сергей Пиняев (67). У "Факела" отличился Евгений Марков (33).

"Локомотив" одержал первую победу в нынешнем сезоне, в первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2. "Факел" потерпел второе поражение, в первом матче сезона команда в гостях уступила "Ростову" (1:2).

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 5 августа. "Факел" 6 августа в Калининграде сыграет с местной "Балтикой".