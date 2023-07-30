30 июля, 16:26
Футбол в России

Футболисты "Локомотива" обыграли "Факел" в матче Российской премьер-лиги

Москвичи одержали первую победу в нынешнем сезоне

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях со счетом 4:1 обыграл воронежский "Факел" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

В составе победителей голы забили Артем Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60, 89), Сергей Пиняев (67). У "Факела" отличился Евгений Марков (33).

"Локомотив" одержал первую победу в нынешнем сезоне, в первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2. "Факел" потерпел второе поражение, в первом матче сезона команда в гостях уступила "Ростову" (1:2).

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 5 августа. "Факел" 6 августа в Калининграде сыграет с местной "Балтикой".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

2

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

3

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

4

"Ростов"

2

1

1

0

4

3

2

1

5

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

6

"Краснодар"

1

1

0

0

3

3

1

2

7

"Сочи"

1

1

0

0

3

2

0

2

8

"Спартак"

1

1

0

0

3

3

2

1

9

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

10

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

11

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

12

"Пари НН"

2

0

1

1

1

0

2

-2

13

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

14

"Ахмат"

1

0

0

1

0

1

2

-1

15

"Балтика"

1

0

0

1

0

0

2

-2

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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