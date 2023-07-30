В первом тайме матча РПЛ "Ахмат" - ЦСКА назначили четыре пенальти и удалили двух игроков

После первого тайма счет в матче 2:2, красные карточки получили игроки "Ахмата" Марат Быстров и ЦСКА Милан Гайич

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА Владислав Безбородов назначил четыре пенальти в течение первого тайма.

На 12-й минуте 11-метровый был назначен в ворота "Ахмата", красную карточку получил Марат Быстров, пенальти реализовал Федор Чалов. На 27-й минуте счет с пенальти сравнял Мохамед Конате. На первой добавленной к первому тайму минуте Чалов оформил дубль с пенальти.

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА. 11-метровый удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, пенальти вновь реализовал Конате. В общей сложности команды сыграли в первом тайме 56 минут.