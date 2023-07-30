30 июля, 18:45
Футбол в России

ЦСКА подаст протест в ЭСК РФС на судейство в матче с "Ахматом"

В первом тайме матча между "Ахматом" и ЦСКА главный арбитр Владислав Безбородов назначил четыре пенальти

ТАСС, 30 июля. Московский клуб ЦСКА направит протест в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на судейство в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Мы будем подавать протест", - сказал Брейдо.

В первом тайме матча между "Ахматом" и ЦСКА главный арбитр Владислав Безбородов назначил четыре пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте 11-метровый удар отбил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу, пенальти реализовал Мохамед Конате. 

Теги:
Российский футбол
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