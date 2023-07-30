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Футбол в России

Департамент судейства РФС изучит эпизоды матча между "Ахматом" и ЦСКА

Судья решил воспользовался системой VAR после того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил 11-метровый, и решил перебить пенальти

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) изучат резонансные моменты матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК", - сообщили в РФС.

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В первом тайме матча между "Ахматом" и ЦСКА главный арбитр Владислав Безбородов назначил четыре пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте 11-метровый удар отбил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. Позднее арбитр встречи Владислав Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку защитнику москвичей Милану Гайичу и решил перебить пенальти, удар реализовал Мохамед Конате.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. 

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