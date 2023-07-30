ЦСКА будет требовать аннулирования красной карточки Гайича в матче с "Ахматом"

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА, удар отбил Игорь Акинфеев, позднее арбитр воспользовался помощью VAR и показал красную карточку Гайичу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки, показанной защитнику армейцев Милану Гайичу в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"ЦСКА будет добиваться аннулирования красной карточки Гайича", - сказал Брейдо.

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА, удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу.

Ранее Брейдо в комментарии "Спорт-экспрессу" заявил, что ЦСКА намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что департамент судейства и ЭСК РФС изучат резонансные моменты игры.