Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла $5 млн на турнире по Dota 2

Команда стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии

ТАСС, 30 июля. Российская киберспортивная команда Team Spirit победила на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2. Призовой фонд соревнований, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), составил $15 млн.

В гранд-финале российская команда в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Дениса Сигитова (Lari) и украинцев Ильи Мулярчука (Yatoro) и Мирослава Колпакова (Mira) победила европейский коллектив Team Liquid со счетом 3-1. За победу Team Spirit заработала $5 млн, их соперники получат $2,5 млн.

В турнире принимали участие три российские команды. 9Pandas и BB Team разделили пятое и шестое места, заработав по $800 тыс.

Team Spirit является победителем чемпионата мира по Dota 2 - The International 2021 года, в турнире не принимал участия мидер команды Денис Сигитов. Российский коллектив впервые в сезоне одержал победу на крупном турнире. Ранее они гарантировали себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Сиэттле (США, штат Вашингтон) с 12 по 29 октября. Общая сумма заработанных призовых команды теперь составляет более $25 млн.