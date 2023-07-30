30 июля, 20:03
Бокс

Боксерский поединок Бетербиева и Смита перенесен из-за болезни россиянина

EPA-EFE/ Peter Foley
Артур Бетербиев
© EPA-EFE/ Peter Foley

ТАСС, 30 июля. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом перенесен. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank, которая работает с Бетербиевым.

"Защита титулов Бетербиева против Каллума Смита, запланированная на 19 августа, перенесена из-за инфекции кости челюсти Артура. Новая дата боя будет объявлена в скором времени", - говорится в сообщении.

Поединок был запланирован на 19 августа, бой должен был пройти в Квебеке (Канада). На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение. 

Теги:
Бокс
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация