Боксерский поединок Бетербиева и Смита перенесен из-за болезни россиянина

ТАСС, 30 июля. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом перенесен. Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank, которая работает с Бетербиевым.

"Защита титулов Бетербиева против Каллума Смита, запланированная на 19 августа, перенесена из-за инфекции кости челюсти Артура. Новая дата боя будет объявлена в скором времени", - говорится в сообщении.

Поединок был запланирован на 19 августа, бой должен был пройти в Квебеке (Канада). На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.