Скандальный VAR в Грозном. ЦСКА и "Ахмат" забили пять голов с пенальти в матче РПЛ

ЦСКА и "Ахмат" забили пять голов с пенальти в матче РПЛ

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов также показал три красные карточки

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в воскресенье на выезде обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура Мир - Российской -премьер лиги (РПЛ). Уже в первом тайме главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил четыре пенальти и показал две красные карточки.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей. На 12-й минуте красную карточку получил защитник "Ахмата" Марат Быстров за умышленную игру рукой в штрафной площади. Пенальти реализовал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Во второй раз Безбородов назначил 11-метровый на 26-й минуте после нарушения правил со стороны полузащитника ЦСКА Константина Кучаева против хавбека грозненской команды Ивана Олейникова, пенальти реализовал нападающий Мохамед Конате. Третий пенальти был назначен в ворота "Ахмата" из-за фола защитника Андрея Семенова на нападающем Антоне Заболотном. Семенов получил желтую карточку, 11-метровый вновь реализовал Чалов.

Самый спорный момент матча произошел в конце первого тайма. Безбородов назначил пенальти, посчитав, что защитник ЦСКА Милан Гайич придержал Олейникова в штрафной. Олейников исполнил удар, который был отражен Игорем Акинфеевым. Однако Безбородов сразу после удара остановил игру, воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал Гайичу красную карточку и попросил перебить пенальти, который в итоге реализовал Конате.

Пятый 11-метровый удар был назначен на 78-й минуте за нарушение полузащитника Владислава Камилова против Чалова, нападающий армейцев сам подошел к точке и оформил хет-трик. Армейцы смогли удержать преимущество до конца игры, а грозненцы завершили матч вдевятером из-за второй желтой карточки Семенова, полученной в компенсированное ко второму тайму время.

Впервые в истории РПЛ, которая была основана в 2002 году, в матче было назначено пять пенальти, предыдущим рекордом было назначение четырех 11-метровых в игре между "Тамбовом" и ЦСКА в 2021 году. Тогда армейцы одержали победу со счетом 2:1. Матч между "Ахматом" и ЦСКА повторил рекорд по числу пенальти в одном матче в истории чемпионатов России: в 1999 году пять 11-метровых было назначено в игре между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2).

ЦСКА подаст протест в ЭСК РФС

Уже в перерыве встречи директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил "Спорт-экспрессу", что клуб подаст протест в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Согласно правилам использования VAR в РПЛ, арбитр после исполнения пенальти не мог пересмотреть свое решение о показе желтой карточки Гайичу. По этой причине ЦСКА также будет требовать аннулировать удаление защитника, о чем Брейдо сообщил ТАСС.

В службе коммуникаций РФС рассказали ТАСС, что у Безбородова были проблемы со связью с VAR-центром в Москве. "В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК РФС", - рассказали в организации.

ЦСКА по итогам матча поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в двух матчах. "Ахмат" расположился на 14-м месте, команда из Грозного не набрала очков. В следующем туре ЦСКА примет московский "Локомотив" 5 августа, "Ахмат" на следующий день на выезде сыграет с "Сочи".

Первый матч с картой болельщика в Казани

В первом матче дня казанский "Рубин" дома сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. В составе казанской команды гол забил Джоэль Фамейе (35-я минута), у "Оренбурга" отличился Матиас Перес (81). В Казани впервые прошел матч с использованием карты болельщика, которая необходима для прохода на все матчи РПЛ. В прошлом сезоне "Рубин" выступал в Мелбет - Первой лиге.

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отметил, что главному тренеру команды Иржи Ярошику нужно дать время на адаптацию. "Да, команда набрала первое очко, но, конечно, хотели выиграть, но что есть, то есть, - сказал Андреев ТАСС. - Нужно время для адаптации Ярошика, не бывает так, что сразу все получается. Думаю, что все будет хорошо".

Фамейе считает, что казанская команда должна была побеждать в матче. "Я думаю, что в моменте с забитым мячом мне повезло - оказался в нужное время в нужном месте, - сказал он журналистам. - Считаю, что для нас была хорошая игра. Мы должны были выигрывать. Наша команда создала много моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. Необходимо продолжать работать, впереди у нас важный матч против "Спартака".

В следующем туре "Рубин" дома сыграет с московским "Спартаком" 5 августа, "Оренбург" в тот же день примет на своем поле екатеринбургский "Урал".

Дзюба забил первый гол в сезоне, "Краснодар" возглавил таблицу

Также в воскресенье московский "Локомотив" на выезде победил воронежский "Факел" со счетом 4:1. В составе железнодорожников голы забили Артем Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60, 89), Сергей Пиняев (67), у "Факела" отличился Евгений Марков (33). "Локомотив" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, в первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с "Рубином" со счетом 2:2. "Факел" потерпел второе поражение, в первом матче сезона команда в гостях уступила "Ростову" (1:2).

Для Дзюбы гол в ворота "Факела" стал первым в текущем сезоне. Форварду 22 августа исполнится 35 лет, игроком "Локомотива" он стал 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных считает, что железнодорожники являются командой с мужским характером. "Очень непростая игра, не все получалось, особенно в первом тайме, - сказал Нагорных ТАСС. - У меня складывается впечатление, что чемпионат будет интересным, все команды примерно равные, поэтому, наверное, ни у кого ни одной легкой игры не будет. Но это и хорошо, потому что молодые российские футболисты быстро набираются опыта. Хорошо, что команда смогла ситуацию передавить, замены сработали, глубина состава позволяет сегодня "Локомотиву" таким образом играть".

В другом матче дня "Краснодар" принимал "Сочи". Победитель встречи должен был стать единоличным лидером РПЛ. Голы Кайо (45+1) и Джона Кордобы (90+4) принесли победу хозяевам. "Краснодар" выиграл два матча из двух, команда опережает действующего чемпиона "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Локомотив", "Ростов" и самарские "Крылья Советов" на два очка. В следующем туре" Краснодар" сыграет дома 4 августа против клуба "Пари Нижний Новгород", а "Сочи" 6 августа примет "Ахмат". Программу второго тура завершит 31 июля матч в Москве между "Спартаком" калининградской "Балтики", в случае победы красно-белые сравняются по очкам с "Краснодаром".